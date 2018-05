Heftige Gewitter, Hagel und Regenschauer

Am Wochenende wieder Sommerwetter

Am kommenden Wochenende etabliert sich über Mitteleuropa eine Hochdruckbrücke und sorgt wieder für frühsommerliches Frühlingswetter. Somit überwiegt sowohl am Samstag als auch am Sonntag der Sonnenschein und die Temperaturen erreichen verbreitet sommerliches Niveau. „Im östlichen Flachland und im Inntal zeichnen sich Spitzenwerte von bis zu 28 Grad ab“, so der Meteorologe. Im Bergland sowie im Süden sind zwar weiterhin ein paar Wärmegewitter einzuplanen, insgesamt überwiegt aber auch hier der freundliche Eindruck.