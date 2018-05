Sexy Goldkehlchen peitschte Hamilton zum Sieg

„Es ist absolut verrückt, dass sie neben meinem Auto stand und vorbeikam, um Hi zu sagen.“ Lewis Hamilton kam nach seinem Sieg in Baku aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Allerdings weniger wegen seiner fahrerischen Leistung, sondern vielmehr, weil ihm vor dem Rennen Goldkehlchen Christina Aguilera einen Besuch in der Box abgestattet hatte.