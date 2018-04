51-jährige bei Skitour tödlich verunglückt

Eine 51-jährige Litauerin ist Montagvormittag bei einer Skitour in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) tödlich verunglückt. Laut Polizei befuhr die Frau kurz vor der Talsohle des „Fasul“ eine steile und mit harter Schneeoberfläche bedeckte Bachrinne, als sie vermutlich zu Sturz kam und talwärts rutschte. Nach rund 20 Metern stürzte sie durch ein „Schneeloch“ in den Bach, wo sie liegen blieb.