Leichenfund in Fritzens: Noch keine heiße Spur!

Nach dem grausigen Leichenfund am Freitag in Fritzens - die „Krone“ berichtete - gibt es nach wie vor keine heiße Spur. Weder gingen viele Hinweise bezüglich der Kleidung des getöteten Mannes ein, noch ist seine Identität bekannt. „Wir stehen ganz am Anfang“, teilt LKA-Leiter Walter Pupp mit.