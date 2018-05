ÖTTV-Herren verlieren gegen Südkorea mit 0:3

ÖTTV-Damen fix in K.o.-Phase

Österreichs Damen-Tischtennisteam steht bei den Weltmeisterschaften in Halmstad schon nach drei von fünf Gruppenspielen in der K.o.-Phase. Einem 3:0 gegen die USA und einem 3:1 gegen Ungarn vom Vortag ließen Sofia Polcanova, Liu Jia und Amelie Solja am Montagnachmittag ein 3:0 gegen die Ukraine folgen. Lediglich Liu gab einen Satz ab. Damit ist sogar zumindest Endrang zwei in Pool B schon fix.