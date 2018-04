Autodieb attackierte im Drogenrausch Polizisten

Erfolgreich verlief für einen gebürtigen Rumänen (25) aus Mattighofen ein Beutezug in seinem Heimatort. Er streifte durch die Gemeinde und hielt nach unversperrten Autos aus, stahl aus diesen Bares und ein Navi. Dann der Jackpot: In einer offenen Garage fand er einen Autoschlüssel und eine Handtasche samt Kreditkarte. Er fuhr mit dem zugehörigen Auto davon - und machte in den nächsten zwei Tagen einige Spritztouren damit. Doch die Fahndung war natürlich im Gange und als der gesuchte Pkw im Hofauwald gesichtet wurde, rückte die Polizei an und hielt den Autodieb fest.