Handball-Viertelfinali: Meister Hard souverän!

Die Vorarlberger können am Dienstag gegen den SC Ferlach auswärts bereits das erwartete Halbfinal-Ticket lösen. Auftakt-Siege in der Serie gab es auch für die drei weiteren Gastgeber: HC Fivers Margareten besiegte den HC Linz mit 35:24 (17:10), UHK Krems bezwang Schwaz mit 28:25 (18:12) und Westwien hatte gegen Bregenz Handball mit 27:22 (15:8) das bessere Ende für sich. Sollte die Entscheidung in den zweiten Spielen am Staatsfeiertag nicht fallen, gehen eventuelle dritte Matches am 5. Mai in Szene.