Nach Brexit: EU will „böse“ Staaten bestrafen

In der kommenden Woche präsentiert die EU-Kommission ihren Vorschlag für das erste Budget nach dem Brexit. Und dieser wird es in sich haben: Brüssel will die Geldflüsse künftig an Bedingungen knüpfen und so „gute“ Staaten belohnen, „böse“ hingegen bestrafen. Ein eindeutiger Angriff auf die osteuropäischen Länder, die sich mit aller Kraft dagegen wehren werden.