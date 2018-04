Gleich zwei Drogenkartelle von Polizei zerschlagen

In Wiener Wohnung 500 Cannabispflanzen entdeckt

Den Polizeiexperten gelang es im Zuge der intensiven Ermittlungen, eine Wohnung in Wien ausfindig zu machen, in der reger Cannabisanbau betrieben worden war. Nicht weniger als 500 Marihuanapflanzen konnten die Polizisten in der Wohnung sicherstellen.