US-Senat billigt Noch-CIA-Chef als Außenminister

Mike Pompeo kann sein Amt als US-Außenminister antreten. Der Senat in Washington billigte am Donnerstag mit 57 gegen 42 Stimmen die Nominierung des bisherigen CIA-Chefs für den Ministerposten. Präsident Donald Trump hatte Pompeo im März zum Nachfolger des entlassenen Außenministers Rex Tillerson ernannt. Bereits am Freitag will Pompeo an einem NATO-Außenministertreffen in Brüssel teilnehmen.