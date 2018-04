Prozess um Mafia-Mord an Paar endet ohne Urteil

Die Leichen eines chinesischen Paares, die man im Jahr 2000 in Niederösterreich fand, waren grauenhaft zugerichtet - mit einem Hackbeil. Es sollen Mafia-Morde gewesen sein, und das männliche Opfer Konkurrent eines Bandenchefs. Am Mittwoch saß ein heute 35-Jähriger auf der Anklagebank in Wien, der im Alter von 18 Jahren am Mord der damals 19-jährigen Frau beteiligt gewesen sein soll. Der bestritt die Vorwürfe beim Prozess am Mittwoch, ein Urteil gab es nicht …