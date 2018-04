Oppitz-Plörer: Willi schmiert FPÖ Honig ums Maul

Der Innsbrucker Gemeinderat sei bunter geworden, meinte Oppitz-Plörer am Beginn. Und präsentierte ein Taferl mit den im Gemeinderat vertretenen Listen (siehe Bild). „Daher braucht es nun eine Person an der Spitze, die Geschick und Erfahrung mitbringt“, so die Bürgermeisterin in Anspielung auf die Stichwahl in zehn Tagen. Kritik übt sie an Georg Willi: „Der versucht nun Rudi Federspiel von der FPÖ Honig um den Mund zu schmieren!“ Doch diese Rechnung werde nicht aufgehen, weil die FPÖ genau weiß, dass sie von den Grünen ohendies ausgeschlossen werden. „Dieses Lagerdenken hat aber in der Kommunalpolitik nichts verloren!“