Erdogans Fans: Im Westen leben, ein Regime wählen

Mit dem Ausrufen von Neuwahlen startet nun auch die türkische Wahlkampfzeit. Wie auch schon in der Vergangenheit kündigt Recep Tayyip Erdogan auch Wahlkampfmaßnahmen im Ausland an, um die dort ansässigen und wahlberechtigten Türken zu mobilisieren. „Ich werde in einer Sporthalle mit einer Kapazität von 10.000 bis 11.000 Menschen - das Land werde ich jetzt nicht nennen -, so Gott will, bei einer Versammlung einer internationalen Organisation sein und dort vor meinen türkischen Staatsbürgern sprechen“, kündigt oder - vielleicht besser - droht Erdogan im türkischen Staatsfernsehen an.