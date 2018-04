Kurz: „Dulde keinen türkischen Wahlkampf bei uns!“

Kein Import von Erdogăns Pseudo-Wahl

Sebastian Kurz will somit von vornherein klarstellen, dass ein Import von Erdogans Pseudo-Wahlkampf nach Österreich nicht erwünscht ist: „Eine Einmischung der türkischen Politik in innere Angelegenheiten anderer Staaten lehne ich entschieden ab. Die türkische Führung versucht seit Jahren, die türkischstämmigen Communities zu instrumentalisieren, insbesondere in Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Damit werden Konflikte aus der Türkei in die EU hineingetragen. Das will ich als Kanzler unterbinden. Türkische Wahlkampfauftritte in Österreich sind unerwünscht, und wir lassen diese daher auch nicht mehr zu. Falls Erdoğan oder seine Minister Wahlkampfauftritte in Österreich planen sollten, halte ich schon jetzt ganz klar fest, dass wir diese Einmischung keinesfalls akzeptieren würden.“