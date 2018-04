Erdogan warnt Gegner: „Werden hohen Preis zahlen“

Die Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich zu verbieten, schlägt hohe Wellen: Präsident Recep Tayyip Erdogan warnte am Samstag in einem Interview: „Diese von Österreich ergriffenen Maßnahmen werden auf es selbst zurückfallen.“ Gegnern drohte er außerdem, sie müssten einen hohen Preis zahlen.