Donald Duck ermittelt am „Tatort“ Entenhausen

„Tatort“ ist Kult: Die seit 1970 - und damit am längsten - laufende und beliebteste Krimiserie im deutschsprachigen Raum hat jetzt erstmals auch ein Ermittler-Team in Entenhausen im Einsatz. In „Tatort Entenhausen“, einer ganz besonderen Ausgabe des Walt Disney Lustigen Taschenbuch, darf Donald Duck an der Seite der berühmten Kommissare ermitteln. Gewinne mit krone.at eines der Krimi-Comics mit dem bekannten Fadenkreuz.