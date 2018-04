Extremsportler erreichen Ziel in Nizza

Der Salzburger David Wallmann, Bernhard Hug (SUI), Philipp Reiter (GER), sowie Janelle und Mark Smiley (USA) haben Historisches geschafft. In nur 36 Tagen bewältigten sie zu Fuß oder auf Tourenski 1721 Kilometer von Reichenau an der Rax bis nach Nizza. Dabei haben sie die höchsten Berge auf dem Weg mitgenommen. Beim Großglockner standen sie auf dem Gipfel, am Mont Blanc knapp darunter. Dazwischen standen Dramen, als man zum Beispiel auf 3700 Metern Höhe in einem Sturm feststeckte. Dennoch schafften sie den Weg - Es war erst die zweite erfolgreiche Expedition auf diesem Weg. Knapp 90.000 Höhenmeter legten sie dabei zurück.

„Die größte Herausforderung war sicher das Wetter, das uns fast täglich das Leben schwer machte“, sagt David Wallmann und fügt hinzu: „Eigentlich wurden wir erst am Schluss mit Sonnenschein für die Strapazen belohnt.“ 370 Stunden waren die Sportler insgesamt unterwegs. Die beiden Athletinnen Nuria Picas (ESP) und Tamara Lunger (ITA) mussten vorzeitig aufgeben.