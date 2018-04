Held stoppte Amokläufer mit seinen bloßen Händen

Vier Waffen des mutmaßlichen Killers wurden schon einmal beschlagnahmt

Es ist nicht das erste Mal, dass der 29-Jährige, der unter psychischen Problemen leiden soll, mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Im vergangenen Jahr wurde er in der Nähe des Weißen Hauses festgenommen, weil er sich in einem gesperrten Sicherheitsbereich aufhielt. Vier Waffen des mutmaßlichen Amokläufers, darunter auch die spätere Tatwaffe, wurden daraufhin beschlagnahmt, später aber dann wieder an seinen Vater ausgehändigt. Dieser gab sie in weiterer Folge dann wieder seinem Sohn.