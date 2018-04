Halbnackter schießt in Restaurant um sich: 4 Tote

Nur mit einer Jacke bekleidet und sonst gänzlich nackt hat ein 29-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in einem Restaurant am Stadtrand von Nashville im US-Bundesstaat Tennesee das Feuer eröffnet: Der Schütze erschoss vier Menschen und verwundete mindestens vier weitere. Anschließend ergriff er die Flucht.