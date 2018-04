Was ist da los? Cupfinal-Euphorie für Hütters Klub

Man kann nicht sagen, dass sich niemand für das Schweizer Cupfinale interessiert. Dort treffen Adi Hütters Klub, Young Boys Bern, und der Traditionsverein FC Zürich aufeinander. Obwohl das Match erst am 27. Mai stattfindet, kann man jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass das Stade de Suisse in Bern ausverkauft sein wird. Der Ticketverkauf wurde am Samstag eröffnet. Adi Hütter, der Coach von Young Boys, wird sich gefreut haben, als er diese Bilder sah. Er könnte dieses Jahr das Double holen. Leicht wird es nicht.