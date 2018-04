Kriegsspiele in Moschee: Imam jetzt suspendiert!

Die türkische Kultusgemeinde ATIB hat jenen Imam suspendiert, der das Nachstellen einer Kriegsschlacht mit Kindern in seiner Moschee zugelassen hatte. Zudem kündigte der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Ibrahim Olgun, am Freitag interne Ermittlungen zu den Vorfällen und eine Sitzung des Obersten Rats an. Zudem habe es am Freitag bereits ein Gespräch mit dem Kultusamt gegeben.