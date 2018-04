Für mehr Sicherheit: Autofreie Zone im Schulhof

Auch Poller sind geplant

Weiters seien auch Poller geplant, die nur in Notfällen und bei Lieferungen die Zufahrt gewähren. Die vorhandenen Parkplätze sollen sich in eine Parkwiese verwandeln. „Auf der Grünfläche können die Kinder dann ohne Angst und unbesorgt spielen sowie an Schulprojekten arbeiten“, zeigen sich die Schuldirektoren erfreut über den Plan.