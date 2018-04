Sicherheitspaket: So werden wir künftig überwacht

Zuvor hatten bereits die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sowie die österreichischen Internetprovider und Rechtsanwälte heftige Kritk an den Maßnahmen geübt. Zuletzt hatte der frühere ÖVP-Justizsprecher und ehemaliger Vorsitzende des Justizausschusses Michael Ikrath am Donnerstag in einem Brief an Abgeordnete aller Parteien schwere Bedenken gegen das Sicherheitspaket geäußert. Er warnte darin vor „tiefgreifenden, nicht rechtfertigbaren“ Einschnitten in die Grundrechte der Bevölkerung, die nicht mit der Grundrechts-Judikatur von VfGH, EGMR und EuGH im Einklang stünden. Gravierende Entschärfungen wären nötig, andernfalls mache Österreich damit einen „dramatischen Schritt vom liberalen Rechtsstaat zu einem polizeilichen Überwachungsstaat“, so Ikrath.