Nach Zugunglück beginnt die Suche nach der Ursache

Denn nur wenige Stunden zuvor spielten sich wilde Szenen an jenem Bahnsteig 4 ab. Exakt um 4.46 Uhr in der Früh kamen die beiden Nightjets aus Venedig und aus Zürich in Salzburg an. Dort werden sie routinemäßig zusammengekoppelt um als eine Garnitur weiter nach Wien zu fahren. Dafür manövrierte eine Verschub-Lok sieben Waggons auf die „wartenden“ sechs.