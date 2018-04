Präsident und Tierfreund

Warum wir in der Hofburg waren? Van der Bellen hat den Ehrenschutz für den am 24. April in Wien stattfindenden internationalen Tierschutzgipfel (IAWS) übernommen. Ein Zeichen mehr, wie sehr ihm unsere Mitgeschöpfe am Herzen liegen! Und deshalb wird er auch persönlich zum IAWS kommen! Ich würde mich freuen, viele weitere Tierfreunde und Interessierte kommenden Dienstag zu treffen. Infos: www.iaws2018.com.