So wird der 1. Internationale Tierschutzgipfel

Das Ziel der „Vier Pfoten“ sei es jedoch nicht nur, über Tierschutz zu diskutieren: „Wir wollen den Tierschutz raus aus seiner nach wie vor vorhandenen Blase in die Mitte der Gesellschaft holen - wo er auch hingehört“, formuliert es Heli Dungler, als Gründer und Präsident gleichzeitig der Gastgeber des Gipfels. „Es ist längst kein Nischenthema mehr, auch wenn es von vielen leider noch so dargestellt wird.“ Vielen Menschen ist es nicht bewusst, wie sehr Tierschutz mittlerweile mit dem Schutz der Umwelt, unserer Lebensqualität, mit der Gesundheit und auch der (land-)wirtschaftlichen Entwicklung zusammenhängt. „Wir wollen den Menschen diese Zusammenhänge deutlich machen“, so Dungler. „Wenn es dabei auch kontroversielle Diskussionen gibt, dann ist das gut so. Tierschützer und solche, die dem Tierschutz verhalten oder skeptisch gegenüberstehen, sollen sich begegnen, sich austauschen und gemeinsam Fragen, die unsere Zukunft betreffen, besprechen. Denn eines ist sicher: Wir können die Herausforderungen der Zukunft nur gemeinsam lösen.“