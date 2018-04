Riesiges „Geisternetz“ in der Karibik entdeckt

Eine schockierende Entdeckung haben Taucher am Montag in der Karibik gemacht. Unweit der Cayman Islands stießen sie auf ein riesiges, im Meer treibendes „Geisternetz“, in dem Hunderte Meerestiere, darunter auch Haie, den Tod fanden. Die Ansammlung aus verlorenen Fischernetzen hat nach Angaben der Taucher einen Durchmesser von rund 15 Metern und reicht in eine Tiefe von 15 Metern.