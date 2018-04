OBI-Milliardär verschollen: Bruder übernimmt Ruder

Bruder: „Keine Gefahr für Weiterbestand des Familienunternehmens“

„Ich danke meiner Familie und unserem Beirat, dass sie auch weiterhin ihr Vertrauen in mich setzen und mir die alleinige Führung unseres Familienunternehmens übertragen haben“, sagte Christian Haub. Sein Bruder werde nicht nur der Familie, sondern auch dem Unternehmen sehr fehlen. „Stets hatten wir gemeinsam das Ziel, unser Familienunternehmen in einem guten Zustand an die nächste Generation zu übergeben. An diesem Ziel halte ich fest und ich werde alles daransetzen, es zu erreichen“, so Christian Haub. Auch der Plan, dass in einigen Jahren Vertreter der nächsten Unternehmergeneration ins Unternehmen eintreten sollen, habe Bestand. „Der Verlust unseres Bruders ist für unsere Familie eine Tragödie. Aber sie gefährdet nicht den Weiterbestand unseres Familienunternehmens.“