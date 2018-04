Hochverrat: Anklage gegen zwölf Staatsverweigerer

Die Ermittlungen gegen mehrere führende Persönlichkeiten im sogenannten Staatenbund Österreich liefen seit Oktober 2016, bevor am 20. April 2017 in einer ersten Verhaftungswelle 26 Verdächtige festgenommen wurden. Nun liegt die Anklageschrift gegen zwölf Personen vor, zwei von ihnen - unter ihnen die „Präsidentin“ des Vereins - befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft.