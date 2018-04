Rätsel um den Tod von drei Mädchen in Innsbruck

Vor rund einer Woche wurde die erst 17-jährige Jessica (Name von der Redaktion geändert) im Wipptal eingeäschert. Was aber bleibt, sind etliche Fragen! Ende März wurde die Mutter einer kleinen Tochter in einer Wohnung in Innsbruck tot aufgefunden. Viel mehr ist angeblich auch der Familie sowie Freunden von Jessica nicht bekannt. „Wir wissen nur, dass es keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden gibt“, berichtet ein Bekannter der Familie der „Krone“. Wem die Wohnung gehört, in der die 17-Jährige tot aufgefunden wurde, wer sich sonst noch in der Wohnung aufhielt und nähere Umstände sollen bisher sogar den Eltern gänzlich unbekannt sein. „Jessica war drogensüchtig und trieb sich vermehrt in der afghanischen Drogenszene herum. Sie war allerdings schon dabei einen Entzug zu machen“, heißt es von Seiten der Familie. Was die Hinterbliebenen allerdings erfuhren, ist mehr als erschreckend! Im Dezember und im Februar starben bereits zwei Freundinnen aus der Clique von Jessica. „Sie waren alle gleich alt und wurden alle von derselben Einrichtung betreut“, weiß der Freund der Familie, der sich auch um andere Mädchen in Innsbruck Sorgen macht. „Vielleicht haben sie mit den falschen Leuten gesprochen, vielleicht ist derzeit in der Landeshauptstadt schlechter Stoff in Umlauf.“