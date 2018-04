Plus 56%: Riesiger Ansturm auf Privatkonkurse

Nach fünf Jahren ist man schuldenfrei

Die durchschnittliche Höhe der Schulden ist von 70.000 auf 100.000 Euro explodiert, weil auch gescheiterte Selbstständige jetzt diese Art der Regulierung in Anspruch nehmen können. Nach fünf Jahren ist man schuldenfrei. Entweder wird ein Zahlungsplan mit den Gläubigern vereinbart oder (was zunimmt) man stimmt einer „Abschöpfung“ zu: Der gesamte pfändbare Einkommensteil geht an einen Treuhänder. Kommt dabei unterm Strich null heraus (z.B. weil Einkommen zu gering), ist man trotzdem entschuldet. Weinhofer: „Gläubigern ist zu raten, dass sie sich genau anschauen, mit wem sie Geschäfte machen.“