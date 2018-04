Florian Wess will seriöser Schauspieler sein

Florian Wess (37) - vergangenes Jahr Dritter im RTL-Dschungelcamp „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ - will kein It-Boy mehr sein und sich als Schauspieler etablieren. Er wolle das „Botox Boy junior Image“ ablegen und mit hochwertigeren Projekten von sich reden machen, sagte er laut seinem Management vor der Ausstrahlung einer Folge der ZDF-Krimiserie „Heldt“. In der Serie hat Wess eine Gastrolle, unter anderem an der Seite von Janine Kunze. Es geht um einen Brandanschlag auf eine Bochumer Schönheitspraxis.