Luftabwehr fing mehrere Raketen über Stadt Homs ab

Nach den Bomben gegen das Regime von Präsident Bashar al-Assad in der Nacht auf Samstag sind in der Nacht auf Dienstag erneut mehrere militärische Einrichtungen mit Raketen beschossen worden. Laut Berichten des Staatsfernsehens fing die Luftabwehr des Landes Raketen über der Stadt Homs ab. Die Raketen seien in den „Luftraum über Homs eingedrungen“, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana.