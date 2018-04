Unsensibler Security verliert nun seinen Job

„Wir haben zwei Gruppen im Einsatz. Eigene Leute und Personal von einer Fremdfirma. Wir werden alles dran setzen, den Vorfall aufzuklären“, sagt Karl Zabern und sprach neben einer Entschuldigung auch gleich die Einladung für die 14-jährige Katharina T. aus Linz und ihre Familie für die Show des Hunde-Profis Martin Rütter am 11. Dezember in die Linzer Arena aus. Denn sie hatte sich, nachdem sie der Sicherheitsmitarbeiter beim Behinderteneingang kurz gestoppt und nach Vorzeigen des Ausweises, der ihre Beeinträchtigung bestätigte mit den Worten „Du schaust ja gar nicht behindert aus“, so aufgeregt, dass die einen Teil einer Hundeflüsterer-Show wegen der Aufregung nicht verarbeiten konnte.