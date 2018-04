Wahnsinnstor entscheidet Portugal-Derby im Finish

Wahnsinn in Portugal: FC Porto’s Hector Herrera schockt Meisterkandidat Benfica Lissabon mit diesem Hammer in der letzten Minute. Und das sogar auswärts…Damit zieht Porto an Benfica in der Tabelle vorbei! Zu spielen sind noch vier Runden im Süden Europas. Porto hat momentan zwei, beziehungsweise fünf Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz aus der Hauptstadt, Benfica und Sporting.