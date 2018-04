Ferrari-Raserei endet unter Leitplanke - Mann tot

Raserei mit tragischem Ende auf einer deutschen Autbahn: Ein Mann ist mit seinem Ferrari nahe Jena in Thüringen am Samstagabend in den Tod gefahren. Die Luxuskarosse war dermaßen schnell unterwegs, dass der Wagen nach einem Überschlag regelrecht unter der rechten Leitplanke hindurchgequetscht wurde, wie Drohnenaufnahmen der Polizei zeigen.