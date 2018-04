Unbekannte prügelten Nachtschwärmer bewusstlos

Ein unbekanntes Duo hat Sonntagfrüh am Salzburger Rudolfskai einen 27-Jährigen krankenhausreif geschlagen. Die beiden griffen den Mann an und prügelten auf ihn ein. Als er bewusstlos am Boden liegen blieb, traten sie ihn noch mit Füßen. Nach der Attacke konnten sie unerkannt entkommen. Ihr Opfer wurde in das Unfallkrankenhaus eingeliefert.