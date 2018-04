Blutige Attacke mit Glasflaschen am Glanspitz

Vorweg: Beim Opfer, einem Somalier (25), besteht keine Lebensgefahr mehr. Er konnte aber noch nicht befragt werden, sagt Polizeisprecherin Irene Stauffer. Auch deswegen gibt es noch einige Fragezeichen über den Tathergang: Passiert ist der Vorfall am Freitagabend, gegen 17.50 Uhr, im Bereich des Park-Areals am Glanspitz, Stadtteil Lehen. Dort gerieten die Somalier in Streit. Beide hatten laut Augenzeugen abgebrochene Glasflaschen in der Hand und gingen aufeinander los.