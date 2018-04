Pole für Vettel in China - Hamilton nur Vierter!

Sein Teamkollege Vettel hatte dagegen gut lachen, nachdem er die zweite Pole in Serie nach jener zuletzt in Bahrain und die insgesamt 52. seiner Karriere eingefahren hatte. „Das Auto war unglaublich, besser geht es nicht. Ich bin wirklich glücklich“, frohlockte der 30-jährige Deutsche, der nach seinen Siegen in Australien und Bahrain die WM mit dem Maximum von 50 Zählern vor Hamilton (33) anführt. In China steht der vierfache Ex-Weltmeister zum vierten Mal auf dem besten Startplatz.