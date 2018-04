Dramatische Warnung vor noch mehr Masern-Toten

Die Masern sind in Europa auf wieder dem Vormarsch. In der EU haben sich im Vorjahr mehr als 21.000 Menschen - viermal mehr als noch 2016 - mit dem Virus angesteckt, berichtete die Weltgesundheitsorganistation WHO im Februar. Laut Angaben des European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) sind seit Anfang 2017 Dutzende Menschen in der EU an der hochansteckenden Krankheit gestorben. In Österreich sind im vergangenen Jahr 95 Menschen an Masern erkrankt, Todesfälle gabe es hierzulande aber Gott sei Dank keine.