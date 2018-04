Traktor stürzte über Böschung vom Wiestal-Stausee

Am Mittwochvormittag kam ein 79-jähriger Einheimischer mit seinem Traktor aus noch unbekannter Ursache im Bereich Wimberg von der Wiestal Landesstraße ab, überschlug sich und kam am Ufer des Wiestalstausees zum Liegen. Der Lenker wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und nur leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde er zur Kontrolle in das Krankenhaus Hallein gebracht. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.