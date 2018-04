Todesdrama in Kaserne: Mordanklage gegen Rekrut

Am 9. Oktober erschoss der 22-jährige Grundwehrdiener in einer Kaserne in Wien-Leopoldstadt seinen Kollegen. 105 Tage saß er danach unter Mordverdacht in U-Haft. Nach sechs Wochen in Freiheit ging er jetzt wieder, halb freiwillig, ins Gefängnis. „Das Drama war ein Unfall“, beteuerte Ali U. gegenüber der „Krone“.