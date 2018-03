Todesdrama in Kaserne: „Werde nicht damit fertig“

„Ich werde nicht damit fertig“, sagt der 22 Jahre alte Ali U., der am 9. Oktober 2017 in einer Kaserne in Wien-Leopoldstadt seinen Kollegen Ismail M. (20) eschoss. 105 Tage saß er in der Folge in U-Haft. Nach sechs Wochen in Freiheit ging er am Montagfrüh abermals – halb freiwillig – ins Gefängnis. „Das Drama war ein Unfall“, beteuerte er gegenüber der „Krone“.