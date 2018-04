Mann tötete eigenes Kind und Ex-Frau mit Messer

Die Tat ereignete sich am U-Bahnhof Jungfernstieg direkt in der Innenstadt. In der Nähe befinden sich Einkaufsstraßen, die bei Touristen beliebte Binnenalster und das Rathaus. Der Mann sei festgenommen worden, berichteten die Beamten in einer ersten Meldung. Nach Informationen der „Hamburger Morgenpost“ versuchten die herangeeilten Rettungskräfte das Kind zu reanimieren - jedoch kam jede Hilfe zu spät. Das Kind starb noch am Tatort.