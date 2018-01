15-Jähriger ersticht Mitschüler (14) an Schule

An einer Schule im nordrhein-westfälischen Lünen in Deutschland hat Dienstagfrüh ein 15-Jähriger einen 14 Jahre alten Mitschüler getötet. Wie die Dortmunder Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagabend mitteilten, stach der 15-Jährige seinem Mitschüler mit einem Messer in den Hals. Dasd Opfer sei noch auf dem Schulgelände gestorben. Der Täter wurde kurz nach der Tat festgenommen und soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Sowohl Täter als auch Opfer sind laut Polizei in Deutschland geboren - der 15-Jährige hat zudem einen kasachischen Pass. Die "Bild" hatte zuvor berichtet, dass es sich bei den Teenagern um Deutsch-Russen handeln soll.