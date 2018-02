Dortmund: Mädchen (16) ersticht 15-Jährige

Tödlicher Streit unter Teenagern: Im deutschen Dortmund hat am Freitag ein 16-jähriges Mädchen eine 15-Jährige erstochen. Die Tat ereignete sich auf einem Parkdeck am Bahnhof von Dortmund-Hörde, wie die Polizei berichtet. Die 15-Jährige erlag trotz Reanimationsversuchen in einem Krankenhaus ihrer Stichverletzung.