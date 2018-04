Asylwerber sollen künftig für ihr Quartier zahlen

Zu Kickls Vorschlag meldeten sich auch kritische Stimmen in den sozialen Medien. Ein Twitter-User schrieb etwa: „Kickl will Asylwerbern ihr Geld abknöpfen, weil sie oft mit erheblichen Bargeldbeträgen kämen. Weil so eine Flucht Geld kostet vielleicht? So ein guter Christ der Kickl.“ Ein anderer Nutzer kommentierte erzürnt: „… und dann noch den Entwicklungsfonds kürzen, damit es auch kein Geld mehr für Maßnahmen bzw. Hilfe vor Ort gibt. Geht‘s noch?“