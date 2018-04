Wirtschaftsimpulse: Österreich und China geben Gas

Österreicher peilt mit Chinesen Kauf des Holiday Inn in Salzburg an

Höhepunkt war jetzt ein Deal mit der Investmentfirma der Provinzregierung von Sichuan. Sie steigt mit 30 Prozent oder 300 Millionen Euro in das Unternehmen ein. Gemeinsam haben sie jetzt große Pläne: Die Anzahl an firmeneigenen Hotels soll verdoppelt werden. Auch der Kauf des Holiday Inn in Salzburg wird angepeilt.