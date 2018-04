KH-Nord-Prüfer: „Macht was gegen die Vertuschung!“

Gutachten: „Spital wurde viel zu groß …“

Auch die Kritik, dass bei Wiens 1,6 Milliarden Euro teurem Prestige-Bau die Bruttogeschoßfläche laut Gutachter „um 31 Prozent zu groß“ geworden sei und der Bau in Floridsdorf damit „das unwirtschaftlichste Spitalsprojekt aller in der gesamten Literatur auffindbaren Krankenhaus-Bauten“ sei, weist Wimmer zurück: „Da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Außerdem wurden die Pläne schon in der Entwurfphase vom KAV und von der Bau-Programmleitung abgenommen. Das sind falsche Behauptungen.“ Sollte die Berechnung der Gutachter allerdings doch stimmen und die Kritik an Planung und Bau-Programmleitung berechtigt sein, könnte das wiederum für Wiens Steuerzahler langfristig teuer werden: Die Betriebskosten steigen damit um immerhin 1,57 Millionen Euro pro Jahr.