Revolverheld: Mit Anlauf aus der Komfortzone

Johannes Strate und Co. sind gereift - auf ihrem neuen Album „Zimmer mit Blick“ singen Revolverheld nicht nur mehr über die Liebe, sondern auch über die kleinen und großen Probleme der Welt. Nebenbei wurde im Hamburger Restaurant „Neni“ fleißig aufgekocht. Bei den Hitparadenstürmern ist eben immer was am Köcheln.